Ватцке: посмотрим, согласны ли мы с Тухелем насчёт стратегии «Боруссии»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что должен по окончании текущего сезона обсудить с главным тренером команды Томасом Тухелем стратегию формирования состава команды и некоторые другие вопросы. Ватцке сказал это, отвечая на вопрос о возможности продления контракта с Тухелем.
«Факт, что Тухель – замечательный, экстраординарный специалист. Но посмотрим, согласны ли мы с Тухелем насчёт стратегии «Боруссии». Нужно будет обсудить с ним тысячу вопросов», — приводит слова Ватцке Ruhr Nachrichten.
Действующее соглашение Тухеля с немецким клубом рассчитано до лета 2018 года.