Эвра: надеюсь, что для Погба имидж никогда не будет важнее футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался по поводу того, что полузащитник «МЮ» Поль Погба много внимания уделяет имиджу. Ранее наставник манкунианцев Жозе Моуринью призвал француза больше думать о футболе.
«Если Погба плохо сыграл, люди критикуют его, говорят о стрижке, социальных сетях, но он не изменится. Надеюсь, что для Погба имидж никогда не станет важнее футбола. И хотя я не волнуюсь за него, боюсь, что другие люди ждут, что это произойдёт, и они смогут критиковать Поля, как это было с Бекхэмом.
Перед переходом в «МЮ» он спрашивал меня, как поступить. Я сказал, что если он покидает «Ювентус», то «МЮ» — это правильный выбор. «Ювентус» — великий клуб, там были бы рады, если бы Погба остался, но я сказал ему, что «Манчестер Юнайтед» — это огромная возможность для него. Поль как брат мне, я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Эвра Goal.