В США сообщили, что Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в США. В прессе уже писали, что в услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», руководство которого готово сделать игрока самым высокооплачиваемым в MLS.
По информации FOX Deportes, швед действительно перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси», однако детали потенциальной сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что агент шведского форварда встречался с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси».
Контракт Ибрагимовича с «МЮ» действует до лета 2017 года.