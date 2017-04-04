Ломбертс: «Спартак» почувствует прессинг «Зенита» и в Москве даст слабину

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что, несмотря на шестиочковое отставание от лидирующего «Спартака» после 21 тура в РФПЛ, он думает только о победе в Премьер-Лиге.
«Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на «Открытие Арене» слабину.
В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть всё, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно, очень хочу ещё сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом», — цитирует Ломбертса пресс-служба петербургского клуба.