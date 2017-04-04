Сапета вернётся в общую группу «Динамо» 5 апреля, Рыков — после 8 апреля

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Сапеты и защитника Владимира Рыкова, которые из-за повреждений тренируются по индивидуальной программе.
«С завтрашнего дня полузащитник Александр Сапета приступит к занятиям в общей группе. То есть с 5 апреля он уже будет вместе с командой готовиться к матчу с Хабаровском. Защитник Владимир Рыков приступит к занятиям в общей группе только после матча в Хабаровске, который пройдёт 8 апреля. Поэтому можно сказать, что восстановление обоих игроков проходит нормально», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.