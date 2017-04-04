Участие Мозеса в матче «Челси» — «Манчестер Сити» находится под вопросом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что участие полузащитника Виктора Мозеса в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» находится под вопросом. Нигерийский футболист из-за травмы пропустил матч синих с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Я не знаю, будет ли Мозес готов к завтрашнему матчу. У нас есть ещё один день, чтобы оценить его состояние. У нас есть пара моментов, которые нам нужно оценить, а затем я смогу принять оптимальное решение по завтрашнему стартовому составу», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 апреля. Начало – 22:00 мск.