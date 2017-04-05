В. Березуцкий: в России потихонечку загибается футбол, нужна бизнес-идея

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы футбол в России прогрессировал и развивался.
«Если в Европе вкладывают огромные деньги в развитие детского футбола, то у нас не делается ничего. Поколение 2008 года ещё работало в одинаковых условиях с другим миром, а сейчас всё потихонечку останавливается, загибается. У нас не развит бизнес, нет заинтересованности в том, чтобы вырастить качественных игроков и затем получить прибыль. В России абсолютное большинство клубов бюджетные.
Тот же лимит — одна из причин спада. Мы должны вставать абсолютно на другие рельсы. Должна быть бизнес-идея. Когда мы говорим о бюджетных клубах, то в них зачастую появляются легионеры, которых здесь вообще не должно быть. Люди тратят не свои деньги, а бюджетные. Для развития футбола это нужно убирать. Сразу ничего не поменяешь, но можно придумать определённую программу на пять лет вперёд, потихонечку менять систему.
Что касается плохой заполняемости стадионов, то у нас просто не спортивная нация, мы не любим спорт. По количеству людей, которые занимаются любым видом спорта, включая бег, плавание, походы, мы очень сильно отстаём от остального мира», — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».