Тимощук: «Спартак» лидирует, но «Зенит» должен сделать всё, чтобы изменить это

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью «Чемпионату» поделился мнением, можно ли сравнивать противостояние петербургского клуба и московского «Спартака» с противостоянием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра», капитаном которого он был в прошлом.
«Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определённой степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга. «Спартак» — самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идёт лидером, но мы должны сделать всё возможное, чтобы изменить эту ситуацию», — сказал Тимощук.
Полную версию интервью с Тимощуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.