Шунин: стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в преддверии матча 30-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» поделился мнением о чемпионской гонке в лиге и длительных перелётах команды.
«Когда мы выходим на поле, главная задача – победить. Чемпионство и выход в Премьер-Лигу важны для нас, но во время игры главное – победа именно в этом матче.
Стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место. Пусть сейчас это ФНЛ. Надеюсь, это будет только начало.
Что мы делаем во время длительных перелётов? Ничего особенного, обычно смотрим сериалы», – сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.