Стало известно, кто вошёл в совет ФИФА, куда не был допущен Мутко

В ходе 41-го конгресса УЕФА, проходившего в Хельсинки, были названы фамилии представителей национальных ассоциаций, вошедших в совет ФИФА, куда ранее не был допущен президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко. Также в ходе конгресса был избран исполком УЕФА.
В совет ФИФА вошли: Райнхард Гриндель (Германия) – сроком на 2 года, Костакис Куцокумнис (Кипр), Деян Савичевич (Черногория) и Шандор Чаньи (Венгрия) – на 4 года.
Избраны в исполком УЕФА: Збигнев Бонек (Польша), Михаэл ван Праг (Нидерланды), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Джон Дилейни (Ирландия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Микеле Ува (Италия) и Сервет Ярдимчи (Турция).