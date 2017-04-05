РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота «Краснодара»

Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС посчитала, что арбитр Евгений Турбин принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (0:0). Участниками спорного эпизода в штрафной стали защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес и полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.
«Моменты из матча «Спартак» – «Оренбург» на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры «Ростов» – «Краснодар», то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной «Краснодара» с участием защитника «быков» Кристиана Рамиреса и полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.