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175 лет назад 2016
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«Сьон» с Митрюшкиным победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Швейцарии

6 апреля 2017, четверг. 00:34. Футбол
В полуфинальном матче Кубка Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Люцерн». Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 0:0, а по пенальти сильнее оказались хозяева – 6:5.

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский вратарь Антон Митрюшкин, который помог своей команде и в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, «Люцерн» своё участие в Кубке Швейцарии закончил, а «Сьон» вышел в финал турнира, в котором встретится с «Базелем».

Кубок Швейцарии, 1/2 финала
«Сьон» — «Люцерн» — 0:0 (0:0, по пенальти – 6:5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ФК Сьон Антон Митрюшкин
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