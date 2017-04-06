Шоу: Моуринью хочет от меня борьбы, и я буду бороться

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ответил на критику главного тренера команды Жозе Моуринью, который заявил, что игрок отстаёт от своих одноклубников по многим показателям.
«Жозе сказал, что хочет от меня борьбы, и я буду бороться изо всех сил, потому что я хочу оставаться в команде. Я люблю свой клуб, и болельщики меня поддерживают, несмотря на этот сложный период. Сейчас у меня такой период, когда всё против меня, но я хочу доказать, что могу многое», — приводит слова Шоу Mirror.
Комментируя итоги матча 31-го тура АПЛ, в котором «МЮ» играл с «Эвертоном» (1:1), Жозе Моуринью заявил также, что Шоу не понимает его стиля игры.