Витиньо: я хочу получить от «Интернасьонала» то, что заслужил

Полузащитник московского ЦСКА Витиньо на личной странице в сети «Инстаграм» объяснил свой иск размером $ 320 000 в отношении бразильского «Интернасьонала». Клуб не выплатил футболисту зарплату за декабрь 2016 года и бонус за то, что он провёл более 50 процентов матчей в прошлом сезоне.
«Я не хочу навредить „Интернасьоналу“, я хочу лишь, чтобы та сторона выполнила свои обязательства по контракту. Ничего сверх того, что было в договоре. Сейчас многие люди будут говорить, что я такой и сякой. Но работник в любой профессии хочет получать то, что ему причитается по праву. Я ценил отношения с клубом и поэтому отказывался от больших денег, о чем я не жалею и никогда не стану жалеть. Эти два года подарили мне множество невероятных возможностей и эмоций. Но в то же время я хочу получить то, что заслужил», – написал футболист.
Витиньо перешёл в московский ЦСКА из португальского клуба «Ботафого» в сентябре 2013 года. В январе 2015 года игрок был отдан в аренду «Интернасьоналу», за который провёл 98 матчей и забил в них 29 мячей. В январе 2017 года Витиньо вернулся в ЦСКА.