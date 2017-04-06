Ракитич извинился за то, что предсказал «Гранаде» вылет в Сегунду

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич принёс извинения за инцидент, который произошёл во время матча 29-го тура Примеры с «Гранадой». Напомним, Ракитич сказал полузащитнику «Гранады» Андреасу Перейре, что его клуб ждёт вылет в Сегунду, назвав его «сукиным сыном». Этот инцидент был заснят ТВ-камерами.
«Такие вещи могут происходить на поле, но я хотел бы извиниться. Я не хотел никого обидеть, и мне жаль, что это произошло. Я знаю многих игроков и работников „Гранады“ и не желаю никому неудач», — приводит слова Ракитича AS.