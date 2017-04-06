Наставник «Хоффенхайма» может в 2018 году покинуть свой пост

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман может покинуть свой пост летом 2018 года, сообщает Bild.
Согласно информации источника, Нагельсман имеет право сделать это, если ему будет сделано соответствующее предложение. Действующий контракт Нагельсмана с «Хоффенхаймом» в силе до лета 2019 года.
На 29-летнего тренера уже обратили внимание многие ведущие клубы Европы. Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс назвал Нагельсмана сенсацией сезона, не исключив, что в будущем он может возглавить немецкий гранд.
По итогам 27 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» с 51 очком занимает 3-е место в турнирной таблице. В домашнем матче 27-го тура эта команда обыграла «Баварию» со счётом 1:0.