Гамшик: «Наполи» хочет завершить сезон на втором месте и сделает всё для этого

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик посредством своего официального сайта прокомментировал вылет команды из Кубка Италии. В ответном матче 1/2 финала неаполитанцы обыграли «Ювентус» (3:2), но не прошли дальше.
«Мы разочарованы. В воскресенье в чемпионате и теперь в кубке команда показала хороший результат. В лиге мы взяли лишь одно очко, в кубке выиграли, но повода для радости нет.
В воскресенье нас ждёт важный матч против «Лацио» в чемпионате. Наша цель – финишировать на втором месте в чемпионате Италии, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Мы сделаем всё для этого, будем бороться до конца», — сказал Гамшик.
После 30 туров «Наполи» занимает третье место в Серии А и отстаёт от идущей второй «Ромы» на 4 очка.