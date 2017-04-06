Мостовой: я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о назначении на матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» иностранного арбитра. Ранее полузащитник красно-белых Денис Глушаков и нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба выступили за то, чтобы центральные игры лиги судили иностранцы.
«Тут палка о двух концах. С одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают арбитров из всех стран мира – это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.