Зико: в сборной Бразилии Неймар всегда играл лучше, чем Месси – за Аргентину

Бывший нападающий сборной Бразилии Зико считает несправедливым то, что форвард национальной команды и «Барселоны» Неймар до сих пор не получал «Золотой мяч». Зико считает, что его соотечественник заслужил большего признания.
«Считаю, что Неймару уже должны были дать «Золотой мяч». Он уже заслужил этот трофей. В сборной Бразилии он всегда играл лучше, чем Месси – за Аргентину. В последний раз «Золотой мяч» получил Роналду благодаря победе «Реала» в Лиге чемпионов и сборной Португалии – на чемпионате Европы. Однако приз мог бы получить и Неймар», — цитирует Зико Mundo Deportivo.