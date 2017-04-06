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«Полтава» не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права

6 апреля 2017, четверг. 18:25. Футбол
«Полтава», президент которой накануне объявил о намерении ликвидировать клуб в знак протеста против решения ФФУ об отмене домашнего кубкового матча с донецким «Шахтёром», продолжит выступление в Первой лиге Украины и будет отстаиваться свои права, в том числе в международных судах.

«В связи с получением письма, подписанного президентом ПФЛ Украины Макаровым С.Д., а также с решительной позицией клуба в отстаивании своих прав в органах футбольного правосудия ФФУ, а в случае необходимости — в CAS, руководство футбольного клуба „Полтава“ приняло решение о продолжении участия команды в соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины», — говорится в сообщении пресс-службы «Полтавы».
Источник: Официальный сайт ФК "Полтава" Сообщить об ошибке
Теги
Полтава Шахтёр Донецк ФФУ
Новости. Футбол
6 апреля 2017, четверг
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