В Швеции фанаты АИК надели никабы в ответ на запрет на ношение масок на стадионе

Болельщики шведского клуба «АИК» надели никабы в домашнем матче 1-го тура чемпионата Швеции против «Хеккена» (0:0) в ответ на новый закон о футбольных хулиганах, сообщает Aftonbladet.
По новым правилам в шведском футболе болельщикам нельзя надевать маски на стадионах. Тем не менее ультрас АИК не упустили возможности воспользоваться отсутствием запрета на ношение религиозной одежды. Таким образом, в матче-открытии нового сезона фанаты не только надели никабы, но и вывесили баннер со словами «Спасибо за лазейку».
«Честно говоря, баннер довольно забавный. Это показывает, что у фанатов АИК есть чувство юмора. Однако я не думаю, что в этом сезоне мы увидим тренд ношения никабов», – сказал глава министерства внутренних дел Швеции Андерс Игеман.
Посмотреть фотографию фанатов АИК в никабах можно в «Твиттере».