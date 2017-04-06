Слуцкий: теперь я как англичанин и готов начать работать в АПЛ или Чемпионшипе

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию сообщил о готовности начать работать в английском футболе, а также рассказал об адаптации в стране.
«Когда я приехал в Англию, было два больших вопроса. Первый – это мой английский. Возможно ли его выучить, учитывая, что мне 45 лет и начать обучение в этом возрасте не так просто. Сейчас, думаю, с этим всё нормально. Смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории – это второй вопрос. До этого ещё никого не было. И не только в Англии, но и в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет, а также интересно ли это вообще английским клубам или нет? Это более сложный вопрос. Я готов приступить к работе в Премьер-лиге или Чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же как это было в РФПЛ.
Понимаю английских людей и местный футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне. Например, может быть, один успешный сезон в Чемпионшипе более важен, чем все мои трофеи в России и 50 матчей в Лиге чемпионов, поскольку необходим именно внутренний опыт. Я осознаю это и готов играть по английским правилам.
Теперь я как англичанин. Передвигаюсь на метро каждый день и посещаю матчи. У меня нет проездного, я пользуюсь новой удобной бесконтактной системой. Поезда тоже хороши. До Манчестера всего два часа, до Ливерпуля – час и сорок минут. Это очень быстро. И это правда, что как-то раз я заблудился в метро», — цитирует Слуцкого The Telegraph.