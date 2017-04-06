Мхитарян: в следующем сезоне за «МЮ» запишу на свой счёт больше голов и ассистов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил мнение, что выступит результативнее в следующем сезоне, чем в нынешнем, а также поделился ожиданиями от противостояния с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы. В текущем сезоне Мхитарян провёл 28 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
«Я хорошо знаю себя и уверен, что могу играть лучше. Хочу сказать, что в следующем сезоне забью больше голов и сделаю больше результативных передач. Можно улучшать каждый аспект игры. Нельзя сказать, что я в чём-то хорош и мне не стоит больше над этим работать. Нужно усердно трудиться над всеми игровыми аспектами.
Одной из моих главных целей в этом сезоне является победа в Лиге Европы. Знаю, что сделать это будет не так просто. В этом турнире сейчас уже не осталось лёгких соперников.
Кончено же, мы понимаем важность противостояний с «Андерлехтом» в четвертьфинале Лиги Европы. Многие могут подумать, что «МЮ» легко побьёт эту команду, но это не так. Видел несколько их матчей в этом сезоне Лиги Европы и могу сказать, что у бельгийцев есть качественные игроки, а команда играет в хороший футбол», — цитирует Мхитаряна Daily Mail.