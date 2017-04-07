«Стратегия-2030»: Россия должна стать 5-й в рейтинге УЕФА, целей на ЧМ-2018 нет

Новая редакция общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года содержит несколько любопытных пунктов, сообщает «Спорт-экспресс».
В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» самыми важными представляются следующие:
– место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го места (цель – 5-е место);
– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;
– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;
– положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.
Что касается сборной России, то индикаторами, которых необходимо достичь, являются следующие:
– динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);
– динамика доли аудитории, положительно оценивающей результаты сборной (данные опросов общественного мнения).
В главе программы, посвящённой ЧМ-2018, нет никаких спортивных целей.
«Стратегия-2030» может быть принята 8 апреля на конференции РФС.