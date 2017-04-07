Р. Ерёменко продал свой дом в Финляндии

Полузащитник московского ЦСКА Роман Ерёменко, отстранённый от футбола на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА, продал свой дом в Финляндии. Об этом рассказал Алексей Ерёменко-старший. В начале марта появилась информация, что футболист собирается продать дом.
«Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными, — сообщил отец дисквалифицированного футболиста. — Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднический настроений у него нет. В Финляндии Роман нанял персонального тренера и поддерживал форму самостоятельно. Футбол из его жизни никуда не ушёл. У Романа всё замечательно!
Достоверна ли информация о продаже дома? Да. И дом уже продан. Продажа дома — исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится», — цитирует Ерёменко-старшего «Лайф».