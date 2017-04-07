Роджерс: после пяти минут матча думал, что «Селтик» приобрёл брата Куасси

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал игру полузащитника Эбу Куасси в домашней игре 31-го тура чемпионата Шотландии с «Партик Тисл». Ивуариец, ранее выступавший за «Краснодар», впервые после перехода в «Селтик» вышел в основном составе и был заменён на 62-й минуте.
«Он начали игру не здорово. После первых пяти минут встречи я думал, что мы подписали его брата. Но потом он вошёл в игру и начал показывать то, что он показывал на тренировках. Эбу показал хорошую мобильность и движение на поле», — цитирует Роджерса Sundaypost