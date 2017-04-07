«Барселона» начала переговоры с 16-летним форвардом «Фламенго» В. Жуниором

Руководство «Барселоны» начало переговоры с нападающим «Фламенго» Винисиусом Жуниором, который считается одной из восходящих звёзд бразильского футбола, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, члены компании Traffic, представляющей интересы 16-летнего игрока, и отец Жуниора уже приехали в Испанию для переговоров.
Жуниор имеет действующий контракт с «Фламенго» до 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 30 млн.
Ранее сообщалось, что за Жуниора, которого многие считают новым Неймаром, намерен побороться и мадридский «Реал».