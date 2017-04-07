Аллегри: сегодня моё будущее в «Ювентусе» меня заботит меньше всего

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 31-го тура итальянской Серии А с «Кьево» поделился ожиданиями и ответил на вопрос о планах на будущее. Контракт Аллегри истекает летом 2018 года.
«В чемпионате осталось провести всего 8 игр, и важно выиграть каждый последующий матч. «Барселона»? Пока мы думаем о «Кьево», а о «Барселоне» будем думать в воскресенье. Чтобы быть уверенными в победе в сезоне, нужно набрать как минимум 93 очка. Футболисты «Ювентуса» должны быть в тонусе, нам будет противостоять хорошо организованный соперник.
Моё будущее? На данный момент оно заботит меня меньше всего. Наступает самая важная часть сезона. Мы должны продолжать играть с энтузиазмом, ведь хотим выиграть все три турнира (Кубок Италии, чемпионат и Лигу чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Мы не можем упустить возможность выиграть шестой подряд титул в Италии», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».
Матч «Ювентус» — «Кьево» состоится 8 апреля. Начало – в 21:45 мск.