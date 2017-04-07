Вайгль и Кагава не помогут «Боруссии» в матче с «Баварией»

Дортмундская «Боруссия» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» не сможет рассчитывать на полузащитников Юлиана Вайгля и Синдзи Кагаву.
Оба футболиста не поехали с командой в Мюнхен в пятницу вечером и остались в Дортмунде, сообщает интернет-издание Goal.
Таким образом, вместо Вайгля против «Баварии» с первых минут в центре поля может появиться Нури Шахин.
Ранее стало известно, что из-за травм в предстоящей в субботу в Мюнхене игре «Боруссия» не сможет рассчитывать на Андре Шюррле, Эрика Дурма и Марко Ройса.
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