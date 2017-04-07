Конте: Раньери — мой хороший друг, было приятно увидеть его

«Клаудио — мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы ещё раз увидимся с ним в нынешнем сезоне.
Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались.
Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
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