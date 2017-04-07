Икарди: цель «Интера» — выиграть скудетто в следующем году

Капитан «Интера» Мауро Икарди заявил, что готов играть за нерадзурри до конца карьеры, а также подчеркнул, что в следующем сезоне целью команды будет чемпионство.
«Я всегда говорил, что связан с этой командой и этими цветами. Я счастлив здесь, и для меня большая честь быть капитаном „Интера“. Этот клуб в моём сердце. Я говорил много раз и готов повторять это: я болельщик „Интера“, и я хочу остаться здесь навсегда. Я нахожусь в фантастическом городе, в котором я и моя семья прекрасно себя чувствуем. Я не вижу причин что-то менять. Ни сейчас, ни в будущем.
Скудетто в следующем году? Это наша цель и Suning Group (владелец контрольного пакета акций „Интера“. — Прим. „Чемпионата“). Мы хотим снова побеждать для клуба, который заслуживает того, чтобы вновь стать чемпионом, и для болельщиков, которым мы хотим доставить большую радость», – приводит слова 24-летнего аргентинского форварда Football Italia со ссылкой на Guerin Sportivo.