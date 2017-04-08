Прядкин выразил надежду, что построенные стадионы к ЧМ-2018 передадут клубам

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ходе подготовки стадионов к чемпионату мира 2018 года, выразив уверенность в том, что всё будет хорошо.
«Когда Россия выиграла право на проведение чемпионата мира, мы все говорили, что это очень здорово и нам повезло, потому что 80 % стадионов очень старые и требуют кардинальных перемен. А в подготовке к ЧМ — это первый положительный момент, потому что у нас будут построены новые арены. Второй — это популяризация нашей страны, привлечение болельщиков со всего мира. Здорово, что к нам приедут со всех стран мира, это является большим плюсом для нашей страны. Пусть наши иностранные гости не беспокоятся за безопасность.
Подготовка к ЧМ идёт по плану. Буквально позавчера я вернулся с конгресса УЕФА, где бельгийские коллеги выразили большой восторг от газона на стадионе «Фишт». Возможно, строительство двух арен отстаёт от плана, но сейчас они уже готовы на 70-80 %. Можете не беспокоиться, все арены будут сданы вовремя. В целом я доволен, как идёт подготовка. Ещё раз повторюсь, здорово, что практически во всех городах, где пройдёт ЧМ-2018, есть клубы РФПЛ. Мы следим за ходом строительства. Надеюсь, что построенное наследие будет передано футбольным клубам России. Не переживайте, проблемы при строительстве есть во всех странах. Я уверен, что всё будет хорошо.
Чемпионат мира играет огромную роль для населения, инфраструктуры городов. Для такой большой страны, как Россия, наследие чемпионата мира — это очень здорово», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.