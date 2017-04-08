Конте: меня не тревожит, что Диего Коста забил всего 4 гола в 2017 году

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос журналистов о том, не переживает ли он из-за того, что лучший бомбардир команды Диего Коста, на счету которого 18 голов в сезоне, только четыре из них забил в 2017 году
«Меня это не тревожит. Такое бывает, и для меня главное — отдача и дисциплина во время игры. Мне важно, что он делает именно то, о чём я прошу. В большинстве случаев ему просто не везло, но такой игрок, как Диего Коста, может забить в любом матче, и я думаю, он это сделает.
Его опыт и личностные качества очень важны для команды. Голы важны для форварда, но я думаю, он знает, что для нас он важный игрок, забивает он или нет. Ему надо продолжать так же выкладываться, и я уверен, голы придут. Я провожу беседу с игроком, если он недостаточно выкладывается, если я недоволен его отдачей или поведением, но не когда он не забивает. Диего демонстрирует отличный футбол, и я повторяю, он делает то, что я прошу», — цитирует Конте сайт «Челси».