Диего Коста: дисквалификации заставили меня задуматься

Форвард «Челси» Диего Коста сообщил, что многочисленные дисквалификации за неспортивное поведение заставили его задуматься.
«Те дисквалификации, что у меня были, заставили меня задуматься. Я остановился и подумал. Я понял, что в таких ситуациях я был единственным, кто проигрывал. Тогда я часто думал, что дисквалификация несправедлива, что я был прав, а другие неправы, что они все преувеличивали. Но в любом случае терял только я. Так что это был вопрос того, чтобы позволить им меня удалять и дальше или измениться, потому что, не изменившись, я бы не смог играть и получать удовольствие.
Так что я решил избежать споров с рефери и игроками соперника. Я просто знал, что они не спустят мне с рук ни малейшей оплошности. Кому угодно, но не мне», — цитирует Косту сайт «Челси».