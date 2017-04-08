«Зенит» — «Анжи»: Хави Гарсия проводит 100-й матч за сине-бело-голубых

Встреча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» стала юбилейной для испанского полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, который проводит 100-й матч в питерском клубе.
Воспитанник мадридского «Реала» перешёл в «Зенит» из «Манчестер Сити» в августе 2014 года. За три сезона в Петербурге 30-летний полузащитник забил шесть мячей.
Вместе с сине-бело-голубыми Хави Гарсия стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды побеждал в Суперкубке России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи».