Е. Калешин: задачи у «Кубани» могут быть только максимальными

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0). «Кубань» отстаёт от зоны стыковых матчей на 6 очков.
«Сегодня мы не смогли переиграть соперника, и поэтому считаю результат матча закономерным. У такого клуба, как «Кубань», могут быть только максимальные задачи, и поэтому мы не можем рассматривать сегодняшний результат как позитивный. Сейчас нам нужно думать о следующей игре, которая пройдет в Ярославле. Надо постараться быстро восстановить футболистов, они сегодня потратили много физической и моральной энергии. Соперник «закрылся» — значит, он подразумевал, что не позволит создать много моментов. Он всей командой отходил за линию мяча и, по сути, лишил нас пространства.
Цель — выйти в РФПЛ? Я уже сказал, что у «Кубани» только максимальные задачи. Другое дело, как они реализуются, но они, повторю, могут быть только максимальными», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.