Луческу: не держусь за контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1) высказался о своём будущем в петербургском клубе.
«Останусь ли я в „Зените“ в следующем сезоне? Время покажет. Пока рано говорить на эту тему. Это зависит от многих факторов. Посмотрим.
Я пришёл перестраивать игру команды. Поначалу всё получалось, команда играла в зрелищный футбол, диктовала соперникам условия в каждой игре. Когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось опять перестраиваться, а это очень сложно, это сказалось на игре. Когда я пришёл, была одна команда. Продали лидеров — стала другой.
Когда я пришёл, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить команду. До определённого уровня был результат, сейчас случился определённый сбой. Я не держусь за контракт. Я пришёл изменить игру „Зенита“, сделать её более зрелищной и добиваться титулов. Команда сильная, будем играть до конца, а потом будем обсуждать», — сказал Луческу на пресс-конференции.
Контракт 71-летнего румынского специалиста с «Зенитом» рассчитан до 2018 года с возможностью продления ещё на год.