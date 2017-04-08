Вице-президент «Спартака»: мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что московский клуб выступает против того, чтобы российская футбольная Премьер-Лига стала закрытой по примеру Континентальной хоккейной лиги. Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал идею о системе лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5-10 лет, для каждой из которых были бы чётко прописаны целевые показатели.
«Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании Премьер-Лиги. Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ», — приводит слова Измайлова ТАСС.