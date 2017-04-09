Шунин: хотим лишний раз доказать — «Динамо» не место в ФНЛ

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что его команде не место в ФНЛ. После 30 матчей в ФНЛ в активе динамовцев 68 очков, с этим показателем они лидируют в турнирной таблице. В случае победы в следующем туре «Динамо» обеспечит себе путёвку в Премьер-Лигу. 12 апреля динамовцы сыграют с «Химками».
«У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним её на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем всё, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в Премьер-Лигу. Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать — «Динамо» не место в ФНЛ», — сказал Шунин.