Салугин: поле в Самаре безобразного качества — ноги ездили, куски травы вылетали

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о поле в Самаре, где пермская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2). в гостевом матче 22-го тура РФПЛ.
«Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?
От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно", — сказал Салугин.