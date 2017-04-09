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Иско: у вас есть яйца, «Малага»! Поздравляю
9 апреля 2017, воскресенье. 09:29.
Футбол
Полузащитник «Реала»
Иско
поздравил «Малагу» с победой над «Барселоной» (
2:0
) в матче 31-го тура испанской Примеры.
«У вас есть яйца, „Малага“! Поздравляю», – написал в
своём «твиттере»
24-летний Иско, ранее выступавший за «Малагу».
Лидирующий в таблице испанского чемпионата «Реал» на три очка опережает «Барселону» и имеет матч в запасе.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Барселона
ФК Малага
ФК Реал Мадрид
Иско
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