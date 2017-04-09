Луис Энрике после поражения от «Малаги» выразил недовольство судейством

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после поражения от «Малаги» (0:2) в гостевом матче 31-го тура испанской Примеры высказал недовольство судейскими решениями, в частности, удалением нападающего Неймара. На 28-й минуте форвард получил жёлтую карточку за то, что начал завязывать шнурки прямо перед мячом, который должны были разыграть хозяева игры, а на 66-й минуте был удалён за грубый фол.
«Интерпретация того, что заслуживает жёлтой карточки, очень особенная. Мы должны быть очень осторожны в некоторых матчах, потому что случались грубые подкаты сзади, за которые не показывались жёлтые карточки, хотя должны были. А затем жёлтую карточку показывают за завязывание шнурков.
Очень странно, что команда, которая не играет грубо, получает какие-то непонятные жёлтые карточки. Особенно когда соперник делает множество фолов, но не получает жёлтую карточку за это. Это странно, но мы к этому привыкли», — цитирует Луиса Энрике интернет-издание Goal.