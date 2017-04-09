Лэмпард: меня удивляет зрелость Азара

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил прогресс полузащитника синих Эдена Азара.
«Меня удивляет зрелость Азара, она стала проявляться не только на поле, но и за его пределами. Он даёт всё больше интервью, он постоянно говорит по-английски — это важно, когда становишься игроком высокого уровня.
Я большой фанат Азара, но в прошлом сезоне случались моменты, когда он был настолько уверен в своих способностях, что дважды обыграл кого-то в центре поля просто ради самого факта обводки. Но теперь Азар играет гораздо эффективнее, он нацелен на ворота и стремится забивать», — сказал Лэмпард в эфире Sky.