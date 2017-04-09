Глушаков: даже забыл, что сегодня «Спартак» пробил первый пенальти в сезоне

«Кстати, даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Слова Карпина про то, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит. Для нас каждый матч – матч года, может быть этот матч с «Уфой» окажется матчем года, нас ждёт ещё много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам.
Бывает, что сами себе привозим моменты, любим интриги. Я не забил в начале второго, потом Попов не забил, а потом пропустили. Может, один пенальти ещё не дали на Зобнине. Пенальти, отбитый Ребровым? Это хорошо, как говорят, значит, пенальти не было», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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