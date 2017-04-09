Смолов: ЦСКА и «Зенит» редко допускают осечки, «Краснодару» тяжело их догнать

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после домашней ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ выразил мнение, что его команде будет тяжело догнать «армейцев» и «Зенит» в турнирной таблице.
«Шанс попасть в тройку есть, ещё восемь матчей, но отрыв достаточно большой. Объективно говоря, и ЦСКА, и «Зенит» команды хорошего уровня, которые редко допускают осечки. Будет тяжело.
Искренне считаю, что чемпионство и места в Лиге чемпионов добываются не в матчах с равными командами, а как раз набором очков в играх с командами ниже уровня. Мы много очков растеряли: с «Уфой», «Арсеналом», «Крыльями». Должны винить в этом только себя», — сказал Смолов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Краснодар» с 35 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, уступая по восемь очков ЦСКА и «Зениту», которые находятся на второй и третьей строчках соответственно. Лидирует в таблице «Спартак», в активе которого 51 очко.