Журналист «Чемпионата» пообещал побриться, если «Спартак» не станет чемпионом

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров рассказал, на какие жертвы готов пойти, если «Спартак» упустит лидерство в турнирной таблице российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
«Если «Спартак» не станет чемпионом, я сбрею волосы, оставлю только красно-синий чубчик на месяц, а ещё набью татуху Луческу в судейской форме», — написал Егоров в своём «твиттере».
После 22 туров РФПЛ «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.