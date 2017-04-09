Пиоли: к счастью, дерби «Интера» с «Миланом» уже скоро

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал гостевое поражение от «Кротоне» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Совершенно точно, в этом матче у нас был неправильный настрой. «Интер» сделал слишком много ошибок. Нам нужно было с самого начала играть иначе. Попытались отыграться, но ситуация уже была слишком сложной. Сегодня в неудаче виноваты все. К счастью, миланское дерби состоится уже в следующую субботу, и мы можем доказать, что мы не та команда, которую вы видели сегодня», — цитирует Пиоли Mediaset Premium.
Матч «Интер» — «Милан» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» 15 апреля.