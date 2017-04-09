«Спарта» обыграла «Зброёвку», Караваев отметился голевой передачей

В матче 23-го тура чемпионата Чехии «Спарта» принимала на своём поле «Зброёвку». Встреча проходила на стадионе «Дженерали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Давид Лафата, а ещё один гол забил Михал Кадлец. За «Зброёвку» отличились Ян Полак и Борис Тащи. Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев провёл полный матч и отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом своей команды.
«Спарта» (43 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Зброёвка» (23) — на 13-й строчке.
Посмотреть эпизод со вторым голом «Спарты» и результативной передачей Караваева можно в «Твиттере».