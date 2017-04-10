Шишкин: по окончании сезона вернусь в «Локомотив», но буду искать другую команду

Защитник Роман Шишкин, выступающий за «Краснодар» на правах аренды из «Локомотива», оценил свои перспективы в сборной России, а также рассказал о планах на будущее.
«Безусловно, каждый футболист хочет играть, а тем более – за сборную своей страны. Я рад, что меня вызывают в сборную. Буду продолжать работать, чтобы заслужить новый вызов. Конечно, рассчитываю этим летом сыграть на Кубке конфедераций, а как же иначе! Но прекрасно понимаю, что всё будет зависеть от того, как я проявлю себя весной в матчах чемпионата. Постараюсь принести максимум пользы „Краснодару“ и надеюсь, что это поможет мне оказаться летом в сборной России.
По окончании сезона вернусь из „Краснодара“ в „Локомотив“, с которым у меня контракт. А там уже будем дальше думать о моём будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах „Локо“ не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь „Краснодару“ занять высокое место», — приводит слова Шишкина официальный сайт «Краснодара».