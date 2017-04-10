Альшин: для «Тосно» сейчас каждый матч — как финал

Атакующий полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин, принявший участие в первой голевой атаке своей команды в матче с «Зенитом-2», поделился впечатлениями от игры. Матч закончился победой «Тосно» со счётом 4:1.
«Мы получили право на штрафной удар, я делал подачу в штрафную площадь, а там кто-то из игроков «Зенита-2» срезал мяч в свои ворота. Получается, это был автогол. Приятно было выйти в стартовом составе и принести пользу команде. Первую игру в весенней части чемпионата отыграл не вполне на своём уровне, с «Енисеем» не играл, потом получил травму. Конкуренция у нас очень достойная, в команде собраны отличные футболисты. Чуть-чуть сыграл не так, и будешь смотреть игру со скамейки. Каждый может заменить каждого, и рисунок игры при этом не поменяется. Не скажу, что на «Зенит-2» был какой-то особый настрой, хотя мы и являемся географическими соседями. Но сейчас у нас абсолютно каждый матч — как финал. Нам нужно побеждать во всех играх. Перед нами стоит конкретная задача, и мы уверенно двигаемся к цели», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».